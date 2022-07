Ein Wassertropfen wird besonders

Neben den üblichen Besuchern und Besucherinnen tummelten sich am Sonntag Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde zu einem Taufgottesdienst im Schlossgarten Schwetzingen. Auf Bänken und Picknickdecken verteilt, feierten zehn Täuflinge mit ihren Angehörigen einen evangelischen Gottesdienst mit Blick auf den Seepferdchenbrunnen unter der Leitung von Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen und Pfarrer Steffen Groß.

Musikalisch legten sich Bernd Kappenstein an der Trompete und Dorothea Strieker am Piano ins Zeug. Dieses Gotteserlebnis im Sonnenschein blieb aus gesundheitlichen Gründen Diakonin Margit Rothe, Prädikantin Simone Heidbrink und einer Tauffamilie verwehrt.

Für Erfrischung bei sommerlicher Wärme sorgte nicht nur das Wasser in den Taufschalen, sondern die belebende Art des Gottesdienstes. Es wurde mit Bewegung gebetet und das Predigtgespräch zwischen einem Wassertropfen (Pfarrerin Beetschen) und Pfarrer Groß sorgte für erfrischende Gedanken und einige Schmunzler.

„Einfach unbeschreiblich“

Der Wassertropfen habe schon Mose und sein Volk in der Wüste erfrischt und war bei Jesus Taufe im Jordan in der ersten Reihe dabei gewesen. Der Tropfen sei an sich nichts Besonderes. Aber immer, wenn Gott mit seinem Geist kommt, passiere etwas Besonderes. Und dann erklärt der Tropfen: „Ist es mein Job, euch Menschen den Geist Gottes spürbar zu machen.“ Nach dem Gottesdienst war Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen (kl. Bild) erschöpft, freute sich aber: „Der Moment, wenn aus normalem Wasser bei der Taufe etwas Besonderes wird, ist einfach unbeschreiblich.“ zg