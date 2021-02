Einatmen, ausatmen, zur Ruhe kommen. Viele Menschen hören kaum auf den eigenen Körper und hasten von einem Termin zum nächsten. Ein bisschen Rückenschmerzen, eine Schmerztablette wird es schon richten. Karin Posmyk sieht das anders. Für sie ist die Verbindung zum eigenen Körper sehr wichtig. Darauf wird auch bei der chinesischen Bewegungsphilosophie viel wert gelegt. Deshalb bietet sie an der Volkshochschule nun online Kurse an. Sie erzählt im Interview, was hinter diesen Übungen steckt – und bei welchen Beschwerden sie helfen können.

AdUnit urban-intext1

Frau Posmyk, wem bringt Qi Gong etwas?

Karin Posmyk zeigt die acht Brokate im Qi Gong. Wegen den geschmeidigen Bewe-gungen und der anmutigen Haltung werden die Übungen mit der Kostbarkeit eines Brokatstoffes verglichen. © Posmyk

Karin Posmyk: Es ist für jeden etwas. Es sind einfache, aber effektive Übungen, die sehr langsam durchgeführt werden. So wird der Körper gedehnt und gestreckt. Meridiane, treffender „Leitbahnen“, sind in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) Kanäle, in denen die Lebensenergie (Qi) fließt. Diese werden gedehnt, damit Blockaden sich lösen können. Aber auch wer sich nicht für den chinesischen Hintergrund interessiert, der kann positive Wirkung auf seine Muskeln, Sehnen und Faszien spüren. Durch die fließenden Bewegungen stellen sich Ruhe und Entspannung ein. Die Teilnehmer sollen in ihrem eigenen Körper ankommen. Ich finde es sehr wichtig, dass das Körperbewusstsein aufgebaut wird. So entsteht Harmonie im Inneren.

Yoga ist ja gerade ziemlich im Trend. Was ist der Unterschied zum Qi Gong?

AdUnit urban-intext2

Posmyk: Der Kontakt mit dem Boden ist elementar – die chinesische Körperarbeit stärkt die gesamte Muskulatur und macht beweglicher. Die Elastizität wird erhöht. Selbst die Augenmuskulatur wird trainiert. Das bewegte Qi Gong wird im Stehen ausgeübt, stärkt das Gleichgewichtsorgan und ist folglich auch eine gute Sturzprofilaxe. Außerdem schauen die Augen in die Weite, sie sind nicht starr fixiert – wir schulen also unseren Panoramablick. Das kann man auch toll im Alltag umsetzen, beispielsweise bei einem Spaziergang integrieren. So werden die Teilnehmer automatisch achtsamer.

Wie sind Sie zum Qi Gong gekommen?

AdUnit urban-intext3

Posmyk: Ich habe zugesehen, wie eine Freundin Tai Chi im Garten geübt hat. Das hatte mich direkt fasziniert. Ich fand es vom Äußerlichen schon sehr schön. Ich bin Künstlerin und vielleicht hat mich deshalb auch das Ästhetische angesprochen. Als ich mich dann weiter damit beschäftigt habe, kam auch die Entspannung dazu. Die achtfache Brokatübung wird als Schatz angesehen. Verschiedene Übungen bilden ein harmonisch aufeinander abgestimmtes System. Der Körper wird schließlich ganzheitlich bewegt. Dazu kommen noch Klopf- und Massageübungen oder auch Meditationen. Oft wird dabei auch Fokus auf die Lendenwirbelsäule gelegt, um den Rücken aufzurichten und die Wirbelsäule geschmeidig zu halten.

AdUnit urban-intext4

Gibt es Menschen, für die das nicht geeignet ist?

Posmyk: Es gibt eine Vorstellungsrunde am Anfang, wo jeder seine Grenzen ansprechen kann. Jeder soll dann nach seinen Möglichkeiten mitmachen. Falls es im Stehen nicht so lange geht, kann Qi Gong auch auf einem Stuhl praktiziert werden. Die Bewegungen sind sehr langsam, da können die Teilnehmer sehr gut selbst spüren, wie weit sie gehen wollen und können. Und das ist auch der Hintergedanke dabei. Diese Grenzen selbst wahrnehmen zu können, ist bei dieser Praxis wünschenswert und nicht zu denken: „Oh Gott, wieso kann ich das jetzt noch nicht.“ Durch die entschleunigenden Übungen ist es auch für ältere Menschen geeignet. Wir lernen eine besondere Freundlichkeit uns selbst gegenüber. Das finde ich sehr wichtig. Eine sogenannte Kultivierung des inneren Lächelns.

Was ist Ihre Intention beim neuen Onlineprogramm?

Posmyk: Wir dürfen wegen den Corona-Vorgaben des Landes nicht im Raum unterrichten. Trotzdem will ich aber weiter Kurse anbieten. Der Kontakt ist über den Bildschirm zwar distanzierter, aber dafür fällt die Anfahrt weg. Außerdem können es sich die Menschen zu Hause mit einem Tee gemütlich machen. Der Teilnehmer wird lautlos gestellt, es ist also sehr intim. Jeder kann beispielsweise laut aufatmen. Im Kurs würde sich das vielleicht nicht jeder trauen. Die Korrektur ist für mich als Trainerin etwas schwieriger – aber es sind einfache Übungen. Der Kurs soll Anfänger ansprechen.