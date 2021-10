Ein wichtiges Signal

Mit den Schäden, die die Pandemie (und nicht etwa die Maßnahmen, um ebenjene einzudämmen) in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft verursacht hat, werden wir uns noch lange beschäftigen müssen. Schulen waren davon sicherlich mit am Schwersten getroffen. Alleine deshalb ist es mehr als positiv zu bewerten, dass es mit der Carl-Theodor-Schule ein lokales Beispiel dafür gibt, wie man aus der Corona-Zeit wichtige Lehren ziehen und gestärkt hervorgehen kann. Natürlich ist das aus verschiedensten Gründen nicht für jede Bildungseinrichtung ohne Weiteres möglich. Lehrermangel, Budgetprobleme und ungleiche Regelungen in den verschiedenen Bundesländern erschweren die Einbindung digitaler Medien und neuer Lernvarianten in den Unterricht. Doch was man vom Beispiel der CTS lernen kann, sollte nicht sein, jetzt sofort unüberlegt Wandel zu erzwingen. Stattdessen zeigen die Neuerungen in der Unterrichtsgestaltung und die neugewonnene Initiative der Schüler, wo die Reise hingehen kann und sollte, wenn man dem Thema Modernisierung die verdiente Bedeutung beimisst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1