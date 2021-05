„Ein Wulst an Worthülsen“

Der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born (SPD) zeigt sich enttäuscht über den grün-schwarzen Koalitionsvertrag. Am Rande der zweitägigen Klausurtagung seiner Fraktion in Stuttgart kritisierte er, dass durch den sogenannten Haushaltsvorbehalt faktisch alle angedachten Maßnahmen nicht konkret werden würden.

„Wenn meine Landtagskollegen von Grünen und CDU nun diesen Worthülsenwulst der verpassten Chancen als gutes politisches Handwerk feiern, muss ich davon ausgehen, dass sie alles Mögliche gelesen haben, aber niemals diesen Koalitionsvertrag. Dadurch, dass die wesentlichen Projekte unter Haushaltsvorbehalt gestellt wurden, hat dieser Vertrag keinerlei Verbindlichkeit. Niemand weiß, was kommt und was nicht. Es gibt keine Perspektive für die Zukunft, kein Handeln für den Klimaschutz und keine Lösung für die drängenden Probleme. Das einzige, was verbindlich ist, sind mehr Minister, mehr Staatssekretäre und mehr Dienstwägen“, so der SPD-Politiker in einer Pressemitteilung.

Fragwürdige Wohnraumpolitik

Born geht auf sein Schwerpunktthema Wohnungspolitik ein. „Hier wird Grün-Schwarz in aller Hilflosigkeit sogar zynisch. Man stellt fest, dass es zu wenig Wohnungen gibt und vor allem zu wenig barrierefreie. Dann vereinbart man, dass barrierefreie Wohnungen gefördert werden sollen, indem man das Geld bei anderen Fördertöpfen – also zum Beispiel beim Sozialwohnungsbau – abzieht. Hier werden Menschen, die sich Sorgen um eine bezahlbare Wohnung machen, gegeneinander ausgespielt. So eine Regierung braucht kein Mensch“, erläutert Born seine Kritik.

Besonders problematisch für den hiesigen Wahlkreis sei, dass keine ernsthaften Maßnahmen zu erkennen sind, wie gerade jetzt in der Corona-Krise Arbeitsplätze erhalten und verteidigt werden können. „Symptomatisch war, dass bei der Vorstellung des Vertrags das Wort Arbeitnehmer nicht einmal gefallen ist. Unser starker Wirtschaftsstandort schaut bei dieser Koalition in die Röhre“, sagt Born und fasst zusammen: „Alles, wofür die grüne Basis beeindruckend gekämpft hat, wird unter Haushaltsvorbehalt gestellt. Alles wofür die CDU-Basis sich engagiert, wurde von ihren Leuten kassiert, um an die Posten zu kommen. Grün-Schwarz wird mit dieser Koalition endgültig vom Projekt zur Mogelpackung und ist garantiert die schlechteste Perspektive für eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl.“

