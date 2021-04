Einbahnstraßenregel am Schwetzinger Schlossplatz ignoriert

Die Bauarbeiten in der Karlsruher Straße haben den Alltag von vielen Schwetzingern – und auch den Besuchern der Stadt – ziemlich durcheinander gebracht. Einige Umleitungen mussten von den Verkehrsteilnehmern immer wieder in Kauf genommen werden. Der Schwetzinger Andreas Moosbrugger ärgert sich über so manchen Autofahrer, der nun nicht mehr an die Regeln hält. „Mittlerweile schleicht sich bei Autofahrern in Schwetzingen der Gedanke ein, das das Einbahnstraßenprinzip in der Carl-Theodor-Straße aufgehoben zu sein scheint“, schreibt er uns. Seine Kritik richtet sich auf den Bereich Höhe Schloßplatz bis zur Drehscheibe und der Kreuzung Friedrichstraße beziehungsweise Mannheimer Straße.

„Ich habe in der vergangenen Zeit das schon häufiger bemerkt. Manche fahren vom Schloss kommend in der falschen Richtung bis zur Kreuzung in die Einbahnstraße ein“, sagt Moosbrugger. Zusätzlich werde hier seiner Meinung nach auch oft zu schnell gefahren, weil die Autofahrer zügig über die Kreuzung wollen. „Ich habe auch schon Autofahrer gesehen, die im Einbahnstraßenbereich über beide Fahrspuren wenden und auch hier entgegen der Fahrtrichtung über die Kreuzung fahren.“

Verbot der Einfahrt

Auf Nachfrage bei der Stadt schreibt die Pressesprecherin Andrea Baisch dazu: „Bislang ist der Stadt dieses Problem nur vereinzelt berichtet worden. Die Beschilderung am Schlossplatz ist eigentlich eindeutig – links und rechts das Zeichen der Straßenverkehrsordnung, Verbot der Einfahrt, sogenannte Sparbüchse. Die Polizei kontrolliert das im Rahmen der Möglichkeiten. Wir werden das aber noch mal an die Beamten weitergeben.“