Nach einem erfolgreichen Pilotversuch im Januar bietet der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born am Mittwoch, 3. März, ab 14 Uhr den nächsten virtuellen Landtagsbesuch an, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Büro Born.

„Mit ein klein wenig Fantasie und Vorstellungskraft ist es, als sei man wirklich zu Gast in Stuttgart“, zeigt der Schwetzinger Wahlkreisabgeordnete sich immer noch angetan vom neuen Programm, das mit dem Besucherdienst des Landtages entwickelt wurde. „Es ist wie so oft: Man muss sich auf die Sache, mit der man sich beschäftigt, einlassen und den Erfolg auch wirklich wollen, dann lässt sich Vieles erreichen. Darin, uns auf die neue Situation einzustellen, werden wir alle noch täglich besser“, ist Born überzeugt, einen guten Weg anbieten zu können, seine Arbeit in Stuttgart und die Arbeitsweise des Landtags kennenzulernen.

Er freue sich schon darauf, im Sommer wieder Menschen im Landtag begrüßen zu können – bis dahin geht es virtuell: Am Mittwoch wird in der Zeit von 14 bis 16 Uhr der Landtag erkundet. Man „spaziert“ durch die Räume und erfährt Wissenswertes rund um die Arbeit des Parlaments. Im Anschluss daran findet ein Gespräch mit Daniel Born statt, in dem die Möglichkeit besteht, alles zu fragen, was einem am Herzen liegt.

Interessierte rufen einfach im Wahlkreisbüro des SPD-Abgeordneten unter der Nummer 06205/3 83 24 an oder schicken eine E-Mail an termine@daniel-born.de. zg