Schwetzingen. Vermutlich durch das Einschlagen der Terrassentür sind Einbrecher in ein Reihenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kamen die Bewohner am Freitagabend um 20 Uhr in ihr Haus in der Straße "Am Leimbach" zurück. Sie hatten das Haus mittags gegen 12.30 Uhr verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten entwendeten die Einbrecher diversen Goldschmuck. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06202/2880 entgegen.

