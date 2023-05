Einbrecher nach mehreren Fehlversuchen in Schwetzingen erfolgreich

Schwetzingen. Ein bislang unbekannter Täter beziehungsweise Täterin ist unter anderem in einen Schwetzinger Friseursalon eingebrochen, nachdem er oder sie es erfolglos bei mehreren anderen Gebäuden versucht hatte. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die mutmaßlichen Vergehen zwischen Donnerstagabend um 20 Uhr und Freitagmorgen um 5.45 Uhr in der vergangenen Woche. Zunächst versuchte der oder die Täterin mehrere Fenster und Türen eines Cafés in der Carl-Theodor-Straße aufzuhebeln oder zu -treten.

Anschließend hebelte der Täter oder die Täterin die Kellertür auf und betrat das Gebäude. Ob es dabei auch zu einem Diebstahl kam, ist derzeit noch nicht bekannt, heißt es von der Polizei. Danach versuchte der Einbrecher oder die Einbrecherin nun eine weitere Eingangstür, welche zu einer Praxis, einem Architektenbüro und mehrere Wohnungen führte, mit einem unbekanntem Werkzeug aufzuhebeln - diesmal wieder erfolglos. Danach scheiterte die unbekannte Person auch an der Eingangstür des oben genannten Friseursalons.

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangte der Täter oder die Täterin schließlich in den Salon und floh schließlich in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden keine Wertgegenstände entwendet. Den Sach- beziehungsweise Diebstahlschaden kann die Polizei noch nicht beziffern. Die entstandenen Spuren wurden durch speziell geschulte Ermittler und Ermittlerinnen gesichert. Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben nun die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06202/2880 entgegengenommen.