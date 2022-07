Einbruch im Umspannwerk Altlußheim

Altlußheim. Das Umspannwerk in der Altlußheimer Badenstraße ist am vergangenen Wochenende Tatort eines Einbruchs geworden. Unbekannte Täter hatten in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen große Verwüstung angerichtet. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände des Umspannwerks, indem sie ein Zaunelement der Umzäunung entfernten und ersten Ermittlungen nach mit einem Fahrzeug auf das Gelände fuhren.

Einbruch in Altlußheimer Umspannwerk: Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro

Dort wurden laut einer Mitteilung der Polizei ein Fenster eines Gebäudes eingeschlagen und zwei Tore aufgehebelt. Die Beute, die die unbekannten Täter schließlich machten, ist beachtlich. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Kabelrollen im Wert von mehreren zehntausend Euro und entkamen unerkannt.

Deshalb sucht die Polizei Neulußheim jetzt im Rahmen ihrer Ermittlungen zu dem Fall dringend nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Alle Hinweise können telefonisch unter der Nummer 06205 31129 im Präsidium abgegeben wreden.