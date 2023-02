Einbruch in den Hornbach

Schwetzingen. Der Hornbach-Baumarkt in der Zündholzstraße in Schwetzingen war in der Vergangenheit immer wieder Anziehungspunkt für Kriminelle. So auch jetzt wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Polizei am Freitag berichtet, verschafften sich gegen 2.45 Uhr am Morgen Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Baumarkt. Dieses Mal hatten sie es nicht auf Geld abgesehen, sie entwendeten mehrere Elektrogeräte. Der oder die Täter zerstörten dabei eine Scheibe auf der Rückseite des Gebäudes und gelangten so in das Innere des Marktes. Im Anschluss an die Tat flüchtete die Täterschaft unerkannt. Der bei der Tat entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend geklärt. pol