Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Ein oder mehrere Täter sind in ein Anwesen in der Blumenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich diese am Freitagabend im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 22.15 Uhr Zutritt über ein gekipptes Fenster. Der oder die Unbekannten durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen in Wohn- und Schlafzimmer. Sie entwendeten Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1 74 44 44 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.