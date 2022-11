Einbruch in Familienhaus in Plankstadt

Plankstadt. Wie die Polizei am Montagnachmittag gemeldet hat, ist bereits am Freitag in ein Haus in der Dürerstraße eingebrochen worden. Die Tat hatte in der Zeit zwischen 14.30 und 21.30 ereignet. Unbekannte hätten sich vermutlich durch ein Kellerfenster Zugang zum Haus verschafft und anschließend alle Zimmer durchsucht. Entwendet wurde unter anderem Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro, heißt es in der Pressemitteilung. Die Höhe des Sachschadens sei derzeit noch nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/28 80 zu melden.