Einbruch in Optikerfiliale – Täter festgenommen

Region. Durch einen lauten Knall sind am frühen Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr wachsame Nachbarn in der Friedrichstraße in Neustadt an der Weinstraße aus dem Schlaf gerissen worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Ursache des Knalls eine eingeschlagene Schaufensterscheibe einer Optikerfiliale in der genannten Straße. Zwei männliche Täter verschafften sich durch Einschlagen zweier Schaufensterscheiben Zutritt zu dem Vorraum des Geschäftes. Ein Eindringen in die Geschäftsräume konnte durch eintreffende Streifenwagenbesatzungen verhindert werden. Die zwei männlichen Täter ergriffen zu Fuß die Flucht. Ein der beiden konnte kurze Zeit später durch Polizeibeamte eingeholt und festgenommen werden. Während der Festnahme wurde durch die Beamten das Distanzelektroimpulsgerät erfolgreich eingesetzt.

Der zweite Täter konnte in unbekannte Richtung fliehen. Der festgenommene polnische Täter stand zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Auto der Täter konnte in der Nähe des Tatortes aufgefunden und sichergestellt werden. An der Schaufensterscheibe entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321/ 8540 melden.