Einbruch in Schrebergärten – Polizei bittet um Hinweise

Schwetzingen. Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr bis Mittwoch, 10.30 Uhr in zwei Gartenhütten in der Stamitzstraße/Kleine Krautgärten in Schwetzingen eingebrochen. Dabei entwendete sie laut Polizeibericht von Donnerstag mehrere Gegenstände.

Die Täter verschafften sich zunächst über das Eingangstor gewaltsam Zutritt zu einem der beiden Gartengrundstücke. In der Folge gelang der Einbrecher dann durch das Beschädigen einer Umzäunung auf das angrenzende Nachbargrundstück. Entwendet wurden neben einem Mähroboter im Wert von rund 1500 Euro auch einen Stuhl sowie eine Weinflasche.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefon 06202 2880 zu melden.