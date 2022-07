Einbruch in Schwetzingen: Mögliche Täter gefasst - Wem gehört das Diebesgut?

Schwetzingen/Heidelberg/Darmstadt. Bei mehreren Wohnungsdurchsungen in Hessen hat die Polizei eine große Menge von wertvollen Schmuckstücken aufgefunden, die aus mehreren Einbrüchen stammen sollen - einer davon habe sich in Schwetzingen ereignet. Nun suchen die Behörden nach den Besitzern des Diebesguts. Das erklären die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Osthessen in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch. Die Ermittlungen richten sich gegen vier Beschuldigte, von denen sich zwei nach wie vor in Untersuchungshaft befinden. Die beiden weiteren Beschuldigten wurden vom Vollzug der Untersuchungshaft verschont, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die Einbruchsserie habe sich vor allem in Mittel- und Westhessen sowie in Mainz zugetragen. Die einzigen Orte in Baden-Württemberg, in denen die Täter zugeschlagen haben sollen, sind Heidelberg-Neuenheim und Schwetzingen. Die Einbrüche haben sich zwischen April 2021 und Februar 2022 zugetragen. Neben Schmuck sollen die mutmaßlichen Täter - zwei Männer und zwei Frauen - auch Hygieneartikel und Haushaltsgeräte gestohlen haben. Der geschätzte Gesamtwert liegt bei etwa 200.000 Euro.

Nicht zuzuordnen

Unter den gefundenen Schmuckstücken sind etwa 50, die die Ermittler bisher weder Besitzern noch einer bestimmten Tat zuordnen können. Die Fahnder gehen davon aus, dass sie aus rechtswidrigen Taten stammen, zu denen bislang noch kein Bezug hergestellt werden konnte. Die Beamten wenden sich daher nun an die Bevölkerung und fragen:

-Wem gehören die abgebildeten Schmuckgegenstände

-Wo und wann sind diese abhanden gekommen?

Hinweise und Mitteilungen potenzieller Geschädigter nimmt die zuständige Polizeibehörde via E-Mail unter hinweise-offenbach-k21.ppsoh@polizei.hessen.de entgegen. Bilder der Schmuckstücke, deren Besitzverhältnisse unklar sind, gibt es auf der Website der Polizei Hessen.

