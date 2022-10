Einbruch in Schwetzinger Burger King mit hohem Schaden – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen. Gleich zwei große Ziele haben sich Einbrecher in Schwetzingen ausgesucht. Am frühen Sonntagmorgen sind die Unbekannten in den Hornbach und den Burger King in der Zündholzstraße eingedrungen. Zuerst wurde das Schnellrestaurant Opfer der Unbekannten. Die Einbrecher hebelten gegen 5.20 Uhr ein Fenster auf, so gelangten sie in den Tresorraum. Diesen öffneten die Täter und erbeuteten Bargeld aus dem Tresor.

Anschließend versuchten die Einbrecher durch erneutes Aufhebeln eines Bürofensters, sich Zutritt zu dem, nur wenige Meter entfernten, Baumarkt zu verschaffen, was ihnen offensichtlich zunächst auch gelang. Vermutlich aufgrund einer sicher verschlossenen Tür oder aber, weil die unbekannten Täter bei ihrer Tat gestört wurden, mussten die Einbrecher die Büroräumlichkeiten des Baumarktes offenbar wieder verlassen, ohne hierbei etwas entwenden zu können.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe "Eigentum" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen - Spuren werden derzeit durch die Kriminaltechnik ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621 / 174-4444 zu wenden.