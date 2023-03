Einbruch in Schwetzinger Kfz-Werkstatt

Schwetzingen. In Schwetzingen sind Unbekannte in einer Autowerkstatt eingebrochen. wie die Polizei berichtet, kam es in der Zeit von Freitagabend, 18.30 Uhr bis Sonntagnachmittag, 15.45 Uhr in der Südtangente zu dem Einbruch. In der Mitteilung heißt es, bislang unbekannte Täter hätten sich ersten Ermittlungen zufolge über die Rückseite des Gebäudes durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zur Werkstatt verschafft und mehrere Schränke durchwühlt.

Über die Schadenshöhe könne derzeit noch nicht abschließend berichtet werden. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt. Die Beamten bitten Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Tel: 06202 2880 zu melden.