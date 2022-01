Einbruch in Spirituosengeschäft scheitert

Schwetzingen. Weshalb ein bislang unbekannter Täter von der weiteren Tatausführung, in ein Spirituosengeschäft in der Carl-Theodor-Straße einzubrechen abgelassen hat, ermittelt die Polizei aktuell. Offenbar versuchte er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Schaufensterscheibe einzutreten, um in das Geschäft zu gelangen. Entweder hielt die Scheibe dem Einbruchsversuch Stand oder der Täter wurde dabei gestört, wodurch sich Ansätze für weitere Ermittlungen ergeben könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06202/2880 entgegen.

