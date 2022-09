Einbruch in Vereinsheim in Eppelheim - Zeugen gesucht

Eppelheim.

Ein bislang Unbekannter ist am frühen Donnerstagmorgen in ein Vereinsheim in Eppelheim eingestiegen. Nach Angaben der Polizei wurde im Zeitraum zwischen 4 Uhr und 5 Uhr eine Glasscheibe an der Eingangstüre des Gebäudes in der Peter-Böhm-Straße eingeworfen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Im Innern versuchte der Unbekannte mit Hilfe eines Feuerlöschers mehrere verschlossene Türen einzuschlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Letztlich wurden mehrere Türen und Scheiben beschädigt, jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221734180 bei der Polizei zu melden.