Einbruch in Zweifamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim. Bei einem Einbruch ist in der Zeit von Freitag auf Samstag ein Zweifamilienhaus in Heidelberg-Neuenheim heimgesucht worden. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum auf 13.30 bis 00.30 Uhr ein. In dieser Zeit nutzten ein oder mehrere Unbekannte die Abwesenheit der im Urlaub befindlichen Bewohner aus, teilte die Polizei mit. Der oder die Täter hatten das in der Gabelsbergstraße befindliche Anwesen im Visier. Hier wurde ein im Erdgeschoss befindliches Fenster aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Am aufgebrochenen Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die weiteren Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Eigentum werden in nächster Zeit ergeben, ob aus dem Haus etwas entwendet wurde.

Zeugen oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221/ 456 90, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621/ 174 4444, aufzunehmen.