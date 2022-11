Einbrüche in Kindergärten in Plankstadt und Schwetzingen

Schwetzingen / Plankstadt. Gleich zwei Kindergärten sind in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des Polizeireviers Schwetzingen Opfer von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, werden jetzt Zeugen der beiden Taten gesucht:

Zwischen 21.45 Uhr und 07.10 Uhr wurde in der Schwetzinger Straße Plankstadt in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und drangen so in das Innere ein. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Der Versuch, einen Tresor in einem Büro gewaltsam zu öffnen, misslang jedoch. Der Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Zwischen 17.30 Uhr und 07.10 Uhr wurde ein Kindergarten in der Hans-Thoma-Straße Schwetzingen Opfer eines Einbruchs. Auf welche Art und Weise die unbekannten Täter hier in das Gebäude eindrangen, ist bislang noch nicht bekannt. Im Gebäudeinneren wurden augenscheinlich alle Räumlichkeiten durchwühlt und verschlossene Regale und Schränke aufgebrochen. Hierbei wurden Geldbeutel und Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages entwendet.

Die Polizei konnte in beiden Einrichtungen Spuren sichern, die derzeit noch ausgewertet werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Schwetzingen in Verbindung zu setzen unter: 06202-2880.