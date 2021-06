Eine Baustelle endet – die nächste startet

Die Baustelle in der Karlsruher Straße endet am Dienstag, 22. Juni. Ab Mittwoch, 23. Juni, kann der Verkehr dann wieder ganz normal vom Schlossplatz aus durch die Karlsruher Straße Richtung Südtangente fließen und auch die Busse fahren wieder nach dem normalen Fahrplan. Sozusagen im fliegenden Wechsel wandert am 23. Juni die Baustelle dann in die Dreikönigstraße weiter, teilt die Stadt mit.

Durch die Umleitung des Durchgangsverkehrs und insbesondere des Busverkehrs während der Sanierung der Karlsruher Straße, haben sich in der Dreikönigstraße die bereits vorhandenen Fahrbahnschäden so verschlimmert, dass der Fahrbahnbereich zwischen Hausnummer 7 bis Hausnummer 18 erneuert werden muss. In diesem Zuge wird auch ein kurzer Abschnitt der Invalidengasse erneuert.

Umleitung ausgeschildert

Die Bauzeit für diese Maßnahme dauert etwa drei Wochen. Während dieser Zeit ist die Dreikönigstraße zwischen Hebelstraße und Kleine Planken für den motorisierten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können den Gehweg weiterhin nutzen. Für die Dauer der Bauzeit wird die Einbahnstraßenregelung der Heidelberger Straße umgedreht, so dass für Anwohner und Anlieger ein Einfahren in die Heidelberger Straße bis zu den Kleinen Planken und die Ausfahrt darüber möglich ist. Während der Bauphase (ab dem 23. Juni) wandert der Wochenmarkt auf den nördlichen Schlossplatz. Die Anwohner wurden gesondert über die Baumaßnahme informiert. Für sie wurde in der Gustav-Hummel-Straße ein Ersatzparkplatz eingerichtet.

Im Anschluss daran geht es – voraussichtlich ab 26. Juli – mit der Baustelle weiter in die Marstallstraße. Auch dort haben sich die vorhandenen Schäden so verschlimmert, dass eine Erneuerung der Fahrbahnoberfläche notwendig ist. zg

