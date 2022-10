Eine Cessna für die Schulung

Udo Mühlhölzer begrüßte die Mitglieder des Sportfliegerclub Schwetzingen zu der in den Herbst verschobenen Jahreshauptversammlung im Vereinsheim am Flugplatz Herrenteich. Der Vorsitzende blickte dabei auf einen deutlich ereignisreicheren und dabei unfallfreien Flugbetrieb zurück als im Vorjahr, als Corona und Hochwasser für große Beeinträchtigungen gesorgt hätten. Angestiegene Startzahlen der Flugzeuge hätten sich dadurch in den vergangenen Monaten positiv niedergeschlagen. „Zudem wurden wieder ein Fluglager für Auszubildende der Pfalz-Flugzeugwerke durchgeführt“, freute sich Mühlhölzer. Es folgte ein zweiwöchiges Fluglager für die Vereinsmitglieder am Herrenteich.

Der Flugzeugpark des Clubs wurde um eine historische Cessna 150 für die Motorflugschulung ergänzt, die aufwendig unter der Federführung von Peter Sprenger und Andreas Krupp restauriert wurde. Außerdem wurde ein Segelflugzeug vom Typ „Jeans-Astir“, das jahrelang außer Betrieb stand, hauptverantwortlich von Oliver Heyne überarbeitet und neu zugelassen.

Die Gewählten Vorsitzender: Udo Mühlhölzer, Stellvertreter: Lars Kunicke. Schriftführerin: Nicole Hassepass. Kassenleiter: Jochen Endress. Beisitzer: Andreas Krupp, Bernd Schwarz und Dennis Veit. Vertreter: Marvin Benighaus. zg

Die Zusammenarbeit mit den benachbarten Hockenheimer Segelfliegern solle intensiviert werden, um Synergieeffekte beim Flugzeugpark und der Ausbildung zu nutzen, führte Mühlhölzer weiter aus. Hierfür werde eine kostengünstige Zweitmitgliedschaft beim jeweils anderen Verein angeboten.

Schriftführer Michael Greten bezeichnete den Mitgliederbestand als stabil, wobei eine relativ hohe Fluktuation bei jüngeren Mitgliedern durch die vom Verein angebotenen Schnupperkurse zu verzeichnen gewesen sei. Durch zwei Hochwasser im Vorjahr und den Ausfall mehrerer Flugzeuge seien die Einnahmen an Fluggebühren rückläufig gewesen. „Erfreulicherweise konnte dies teilweise durch Spenden kompensiert werden“, teilte der Vorstand mit.

Reparaturen an Vereinsflugzeugen seien aktuell noch in Gang, wie der technische Leiter Dr. Marco Völker erläuterte. Im Sportbericht wurden die weitesten Flüge von Achim Besser vor Martin Heizmann, Bernd Schwarz und Günter Besser verzeichnet. Verbesserungen der Infrastruktur seien erfolgt: Klaus und Lars Kunicke engagierten sich für den Eingangsbereich des Towers und des Hallentors und schlossen Verbesserungen der statischen Absicherung der historischen Flugzeughalle endgültig ab. lc