Eine Frau und ihre Monologe

Eine Theatercollage unter dem Titel „frauen.mono.loge.“ ist am Freitag, 18. November, um 20 Uhr im Theater am Puls in Schwetzingen zu erleben. Zusammengestellt hat sie Thorsten Kreilos und gezeigt wird sie von „Theatermobilespiele“. Petra Ehrenberg fungiert als Schauspielerin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Frau sitzt allein vor Zuschauern. Im Theater. Umgeben von Kleidung. Offensichtlich ist sie Schauspielerin. Aber sind die ganzen Kleidungsstücke ihre eigenen oder ein Kostümfundus? Sie beginnt mit den Zuschauern zu sprechen, um diese Leere auszufüllen. Dabei redet sie sich in unterschiedliche innere Räume hinein, imaginiert Rollenfiguren, die ihren unterschiedlichen Seelenanteilen entsprechen. Äußert Erinnerungen und verinnerlicht Erfahrungen.

Dieser Abend ist ein rasanter Ritt im Frauensattel amazonengleich durch die Theatertexte der Jahrhunderte. Höchst unterhaltsam und zugleich mit Tiefgang, versprechen die Macher eine innere Flussreise voll Poesie und tiefer wie hoher Gefühle.

Mehr zum Thema Auszeichnung Fünf Frauen mit Auszeichnung «Goldene Bild der Frau» geehrt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Familienstück Premiere von „Der kleine Vampir“ im Theater am Puls in Schwetzingen Mehr erfahren Schwetzingen Mätressen am Hof Mehr erfahren

Karten für 16 Euro (ermäßigt 12 Euro) gibt es im Kundenforum dieser Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen, im Theater unter der Nummer 06202/9 26 99 96 und unter www.theater-am-puls.de.