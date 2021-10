Eine Hommage an das Instrument der Instrumente

Im Jahr 2017 erklärte die Unesco die Orgel, den Orgelbau und das Orgelspiel zum immateriellen Weltkulturerbe. Allein in Deutschland stehen etwa 50 000 Instrumente, und mit rund 400 Betrieben, die sie bauen, steht diese traditionsreiche Kultur weltweit einzigartig da. 2021 wurde zum „Jahr der Orgel“ erklärt, und nachdem Konzerte wieder möglich sind, bietet die evangelische Kirchengemeinde in der Stadtkirche am Sonntag, 24. Oktober, ein Erlebnis der besonderen Art an: Gleich drei Konzerte erklingen an einem Tag. Jedes Konzert setzt andere Schwerpunkte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um 17 Uhr stellt Kantor Michael Arcangelo Müller aus Leimen, der kürzlich auch beim Orgelspaziergang mitwirkte, seiner Eigenkomposition „Introduktion und Variationen EX E“ die achte Sonate von Felix Alexandre Guilmant, die aufgrund ihrer Ausmaße auch als „Zweite Symphonie“ bezeichnet wird, gegenüber. Das Spätwerk von 1906 zeigt Guilmant als reifen Komponisten, dessen Vorbilder Beethoven, Wagner, Franck und Bach deutlich zu erkennen sind.

Um 19 Uhr gibt es gleich drei Solokonzerte mit Orchester zu hören: Es erklingen die Orgelkonzerte A-Dur von Michel Corrette und B-Dur von Johann Georg Albrechtsberger. Der Konzertorganist und Kantor Alexander Levental (Ketsch) spielt den Solistenpart an der vierregistrigen Truhenorgel der Firma Jäger & Brommer, begleitet vom Schwetzinger Kammerorchester unter Leitung von Rainer Ruhland. Diese beiden Konzerte rahmen das berühmte Oboenkonzert d-moll von Alessandro Marcello ein. Die Solistin ist dabei natürlich die Schwetzingerin Barbara Obert.

Die fröhliche Seite aufzeigen

Um 21 Uhr zieht Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer noch einmal alle Register: Nach dem fulminanten Präludium e-moll von Johann Sebastian Bach mit seiner virtuosen Fuge, das einem Concerto nachgebildet ist, erklingen mit „Rondo Latino“ und „Toccata mexicana“ zwei Tänze von Hans-André Stamm im Latin-Stil. Die „Alleluyas“ des zeitgenössichen englischen Komponisten Simon Preston bilden dazu einen reizvollen Kontrast.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dann folgt ein Medley aus Hollywoods Traumfabrik: Zehn intergalaktische Arrangements aus der „Star Wars“-Saga, zu der ja bekanntlich John Williams die Musik schrieb. Zum Abschluss darf mitgeraten werden: Welche Komponisten zitiert Christiane Michel-Ostertun in ihrem „Abendlichen Spaziergang“, in dem sie das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ mit bekannten Musik-Zitaten kombiniert?

Tickets können online über www.ekischwetzingen.de oder telefonisch im Pfarramt zu den Öffnungszeiten erworben werden. Pro Konzert stehen 100 Karten zur Verfügung. Es gelten beim Besuch die 3-G-Regeln (Luca-App). Einlass ist 30 Minuten vor Beginn. Besucher mehrerer Konzerte können in der Kirche bleiben. zg