Wiesloch. Am frühen Sonntagmorgen, um 1.15 Uhr, kam es in einem Zimmer des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch zu einem Brand, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Brand konnte durch das Personal schnell bemerkt und gelöscht werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Heidelberg aufgenommen.

