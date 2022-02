Eine Person bei Unfall auf L599 verletzt - 20.000 Euro Schaden

Schwetzingen. Bei einem Unfall auf der L599 ist am Donnerstag eine Person leicht verletzt worden. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. In den Unfall an der Einmündung und Ampelanlage der L599 zur B291 waren insgesamt drei Fahrzeuge verwickelt. Zwei davon waren nicht mehr fahrbereut und mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Wieso es zu dem Vorfall gekommen ist, ist aktuell noch Gegenstand von Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

