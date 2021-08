Eine sehr irische Story

Das Team der Stadtbibliothek Schwetzingen gibt den Lesern unserer Zeitung regelmäßig Lesetipps für den Sommer. Katja Breitenbücher empfiehlt heute „Donal Ryan: Die Stille des Meeres“ (Diogenes Verlag).

Sie schreibt: Drei Menschenschicksale in der irischen Provinz. Da ist zum einen Farouk, ein Arzt aus Syrien, der auf der Flucht übers Meer Frau und Tochter verloren hat. Lampy, ein Außenseiter Anfang 20, lebt mit seiner leicht verträumten Mutter und dem etwas schrulligen Großvater zusammen. Er hat sein Studium abgebrochen und arbeitet in einem Seniorenheim. Nun wird er von seiner großen Liebe verlassen.

John geht über Leichen

© Diogenes

Und dann ist da noch John, der sehr früh seinen Bruder, der der Liebling der Eltern war, auf tragische Weise verloren hat. Was allerdings nicht seine Lügen und Betrügereien entschuldigt, denn er geht sprichwörtlich über Leichen.

Ryan gibt uns einen intensiven Einblick in das Innenleben seiner Protagonisten, er verknüpft deren Gegenwart mit der Vergangenheit, es geht um Familien, Wurzeln und Herkunft, um Verluste, Schmerz und wie man damit umgeht. Dem Autor gelingen drei Porträts sehr unterschiedlicher Männer, die sich am Ende auf fatale Weise begegnen. Was genau geschieht, sei an dieser Stelle nicht verraten, lesen Sie es selbst!

Ryans Roman war 2018 für den „Booker Prize“ nominiert und wurde unter die besten 25 irischen Bücher gewählt. „Atmosphärisch dicht, toll geschrieben und sehr irisch – es ist ein Buch, das einen noch eine ganze Weile nachdenklich stimmt“, so Breitenbücher. zg