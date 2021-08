Eine Tour zu besonderen Werken

„Spargel an der Wand“ lautet der Titel einer Themenführung, die die Stadtinformation Schwetzingen am Donnerstag, 19. August, um 17 Uhr anbietet. Dieser besondere Rundgang wird innerhalb der Serie „Kult(touren)“ für Gäste der Stadt als auch für interessierte Bürger angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit Thomas Baumgärtels („Bananensprayer“) „Ohne Spargel ist alles Banane“ und Hendrik Beikirchs „Lebenswerk“ ließen renommierte Streetartkünstler Wandmalereien zum Thema „Spargel“ entstehen, die sich mittlerweile zu touristischen „Hotspots“ entwickelt haben.

Der Rundgang streift weitere Kunstwerke von Heinz Friedrich, Otto Mindhoff sowie dem Duo „Sourati“. Treffpunkt für Interessierte ist gegenüber der Touristinformation in der Dreikönigstraße. Die Tour kostet 6 Euro (ermäßigt 4 Euro) und dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Führungen sind auf Anfrage auch für Gruppen buchbar. zg