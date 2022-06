Eine Verletzte nach Autounfall in Wiesloch

Wiesloch. Zu einem Unfall mit einer leicht Verletzten ist es am Mittwochmittag gegen 13.30 in Wiesloch in der Straße Am Schwimmbad gekommen. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, wollte eine Autofahrerin mit ihrem VW Golf vom Gelände einer Tankstelle beziehungsweise eines Schnellrestaurants fahren. Dabei hat die Fahrerin offenbar einen Citroën C1 übersehen, der in Richtung Neues Sträßle unterwegs war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Aufprall gegen die rechte Fahrzeugseite des Citroën kam das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Die Citroën-Fahrerin kam offenbar mit leichten Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Insassen des VW blieben unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.