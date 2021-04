Eine vertane Chance

Wer heute am HÖP in Hockenheim langgeht, der kann nur darüber staunen, wie Hochwasserschutz und Renaturierung eines innerstädtischen Baches zur Steigerung der Lebensqualität in einer Stadt beitragen kann. In Landau und in Bad Dürkheim gibt es dafür weitere gute Beispiele. In Schwetzingen hat offensichtlich von den Stadtplanern noch niemand erkannt, welche Chance sich entlang des Leimbaches bieten. Dabei hätte man längst einen ersten Schritt machen können. Direkt am Bismarckplatz, wo seit Jahren die Wunde der abgerissenen Tankstelle klafft und sich täglich tausende Passanten und Autofahrer darüber wundern, dass die Stadt hier so hässlich ist.

Spätestens als die Stadtverwaltung mehrfach Pläne einer zu massiven Bebauung verhindert hatte, hätte ihr klar werden müssen, dass mit so einem schwierigen Zuschnitt und in solch prekärer Verkehrslage eine wirtschaftliche Bebauung kaum zu machen ist. Und nach der Umgestaltung des Bismarckplatzes mit Eisdiele und Schaubrunnen hätte sich gleich gegenüber ein schöner Wasserspielplatz geradezu angeboten. Die Ufermauer wegreißen, das Ufer abflachen und mit schönen Pflanzen und Spielgeräten versehen, hätte das mitten in der Stadt Raum für Familien geschaffen. Mit einem schicken Zaun wäre die Verkehrsgefahr gebändigt und falls doch mal der Bach zu viel Wasser geführt hätte, dann hätte das Areal als Ausgleichsfläche gewirkt. Aber Schwetzingen hat doch den Schlossgarten, werden jetzt einige sagen. Schon, aber jetzt zu Pandemiezeiten merkt man ja, wie sehr die Stadt sich da von der Landesregierung abhängig macht, die nach Gutdünken schließt oder öffnet. Hier könnte man auch jetzt sitzen, mit Abstand und sogar kostenlos.