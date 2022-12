Eine wahre Expertin für das Schöne im Leben

Das kann doch wirklich nicht sein, dass es schon zehn Jahre her ist, seit Gudrun Weinmann hier am südlichen Schlossplatz ihr „Kleinod am Schloss“ eröffnet hat. Nun konnte sie am Donnerstagabend mit vielen Stammkundinnen und Freunden tatsächlich ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. Und die Gäste waren sich einig. Das Kleinod ist zu ihrem Lieblingsplatz in der Schwetzinger Geschäftswelt geworden. Es macht seinem Namen alle Ehre und ist eines der schönsten – vielleicht sogar das schönste Geschäft in der Stadt. In den vier heimeligen Räumen wird kaum etwas verkauft, was Mann oder Frau unbedingt zum Leben braucht, aber jede Menge von dem, was das Zuhause und einen selbst schöner macht – wahre Seelenwärmer also.

„Meine Produkte waren immer meine persönlichen Schätze, jedes Einzelne bewusst ausgewählt. Manchmal fällt es mir schwer, mich von ihnen zu trennen, aber jetzt freue ich mich über jeden neuen Platz, den sie bei wunderbaren Menschen finden, ich lasse sie gehen“, erzählt Inhaberin Gudrun Weinmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Man merkt ihr an, dass sie sich auf einen neuen Weg gemacht hat. Und das ist auch gleich die schlechte Nachricht. Denn der Feier zum zehnjährigen Bestehen wohnt auch ein Abschied inne. Noch mindestens bis Weihnachten wolle sie für ihre Kundinnen und Kunden da sein, aber dann werde das Kleinod schließen“, sagt sie uns.

Gudrun Weinmann blendet nochmals zurück in die Anfangstage. Gut kann ich mich selbst an die Eröffnung erinnern. An das Staunen darüber, dass nur beste Markenartikel und ausgesuchte Hersteller ins Angebot kamen. Und über alles wusste sie genau Bescheid, konnte Tipps geben und die Vorteile aufzeigen, einfach bewundernswert: „Als ich vor zehn Jahren die Eröffnung meines Kleinods feierte, dachte ich, angekommen zu sein, meinen Traum leben zu können und hier in diesen wunderbaren Räumen am Schlossplatz sein zu können, solange meine Füße mich gut tragen. Etwas mehr als drei Jahre später merkten wir ganz schmerzhaft, dass das Leben einen anderen Weg für uns bereithielt, ich lernte, weniger langfristige Pläne zu machen, von Tag zu Tag und Woche zu Woche zu denken, um überhaupt weitermachen zu können.“ Sie umschreibt damit den Tod ihres Mannes. „Später meinte das Schicksal es wieder gut mit mir, ein wunderbarer Mann kreuzte meinen Weg und das Leben veränderte sich wieder. Heute kann ich sagen, es ist sehr gut so, wie es ist. Die letzten Jahre waren geschäftlich durch Corona und sich ändernde Einkaufsgewohnheiten eine große Herausforderung und ich danke all meinen treuen Kunden, die mich begleitet und unterstützt haben. Das hat mich immer beflügelt und motiviert“, sagt sie uns. Aber jetzt sei es Zeit, neue Wege zu gehen, den nächsten Lebensabschnitt zu leben und mit neuen Träumen zu füllen.

Gudrun Weinmann blieb immer jemand, der an jene Menschen denkt, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Seit Jahren unterstützt sie das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen, in dem Kinder, die unheilbar krank sind, würdig ihre letzte Lebenszeit mit Geschwistern und Eltern verbringen können. Auch dieses Jahr hat sie sich wieder etwas einfallen lassen. Große und schöne Filzsterne fürs Fenster oder den Weihnachtsbaum liegen bereit. Gudrun Weinmann hat sie extra herstellen lassen und selbst bezahlt, denn die zehn Euro, für die sie die Sterne nun in der Adventszeit verkauft, sollen komplett an die Sterntaler gehen.

Vielleicht können Sie sich ja auch einen Stern leisten und so mithelfen. Und womöglich brauchen Sie noch ein paar andere schöne Dinge für sich oder für Ihre Lieben, die Sie zu Weihnachten beschenken wollen. Noch ist das Kleinod ja da.