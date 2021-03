Der Gemeinderat soll in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 10. März, um 18 Uhr im Josefshaus einen Gebührenerlass für Kindergärten und die außerschulische Betreuung beschließen – und zwar für den Zeitraum vom 11. Januar bis 22. Februar. Das soll auch für Einrichtungen in nicht städtischer Trägerschaft gelten: Die Stadt erstattet den konfessionellen und sonstigen Trägern dabei den nachgewiesenen Einnahmeverlust, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Ab dem 22. Februar sollen die Gebühren für die außerschulische Betreuung dann nur anteilig in Höhe von 50 Prozent erhoben werden, da die Betreuung ja auch nur an den Präsenztagen genutzt werden kann. Die Essensgebühren werden für die Zeiträume, in denen keine Betreuung stattgefunden hat, anteilig zurückerstattet.

Damit folgt die Stadt der Empfehlung der kommunalen Landesverbände. Das Land Baden-Württemberg trägt 80 Prozent der nicht erhobenen und zu erstattenden Gebühren und Elternbeiträge. Der Anteil der von den Kommunen übernommen werden soll, beläuft sich somit auf 20 Prozent.

In Schwetzingen rechnet die Verwaltung mit Kosten von etwa 206 000 Euro bei den Kindergärten, 45 000 Euro bei der außerschulischen Betreuung und rund 4500 Euro bei der Tagespflege. Auf die Stadt würden somit Investitionen von summa summarum 51 000 Euro zukommen. Für die Notbetreuung wird für den betreffenden Zeitraum nur für die Leistungen eine Gebühr erhoben, die tatsächlich in Anspruch genommen wurden.

Essensgeld wird zurückerstattet

Was das Essengeld betrifft, ergibt sich für den städtischen Kindergarten Spatzennest eine Rückerstattungssumme von knapp 2500 Euro und bei der außerschulischen Betreuung werden ziemlich genau 4000 Euro zurückgezahlt. Damit gehe die Stadt über die Empfehlung und Erstattung des Landes Baden-Württemberg hinaus.

Da die Nutzung der außerschulischen Betreuung trotz der Öffnung zum 22. Februar für Kinder, die nicht zur Notbetreuung angemeldet sind, nur an den Präsenztagen möglich ist (maximal um die Hälfte der regulären Schultage), sollen auch hier die Gebühren ab dem 22. Januar bis zur Öffnung der Betreuung in vollen Umfang nur anteilig zu 50 Prozent erhoben werden. Dies bedeute einen Erlass der Kosten in der außerschulischen Betreuung in Höhe von etwa 15 000 Euro pro Monat.

Neben der Bürgerfragestunde sowie den Bekanntgaben und Anfragen stehen auch noch die Änderung der Hauptsatzung sowie ein formeller Beschluss zum Sanierungsgebiet „DB-Ausbesserungswerk Süd“ auf der Tagesordnung. Schließlich geht es noch um die Neubesetzung des gemeinsamen Gutachterausschusses im Bezirk Schwetzingen.