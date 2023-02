Eine Wohlfühloase für Kinderfüße

Es ist ein Konzept, das es so in der Region noch nicht gibt. Ein hochwertiges Kinderschuhgeschäft, das sich ganz darauf konzentriert den perfekten Schuh für Kinder zu finden. Die Füße der Kinder müssen sich wohlfühlen, ihnen den notwendigen Halt bieten – eben einfach perfekt an den Fuß passen. Denn wann lernt ein Mensch krabbeln, stehen, laufen – als Baby beziehungsweise Kind. Daher ist der Schuh essenziell für die Entwicklung des Kindes. Und um den Menschen in der Region genau dieses Angebot zu bieten, war für Steffen Rüger und seine Ehefrau Bettina klar, dass es ein Fachgeschäft für Kinderschuhe sein muss, wenn es in die Selbstständigkeit geht. Und nun – nach vielen Monaten Vorlaufzeit – eröffnet am Samstag, 4. März, „Boys & Girls Kinderschuhe Rhein-Neckar“ in der Dreikönigstraße 15.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist ein Konzept, das es bereits in mehreren deutschen Städten gibt. Dennoch ist es kein klassisches Franchise, denn es ist inhabergeführt. Neben dem Standort in Schwetzingen gibt es zwölf weitere Geschäfte der Gruppe, die zum GMS Schuhverband gehören. „Boys & Girls“ führt hochwertige Kinderschuhe bekannter Marken und legt dabei noch Wert auf Nachhaltigkeit und schadstofffreie Ware.

Das Angebot in Schwetzingen verteilt sich auf rund 200 Quadratmeter. Es gibt Lauflernschuhe, Barfußschuhe und Sneaker. Aber auch spezielle Schuhe für den Waldkindergarten, Sandalen für den Sommer, Sportschuhe für den Schulunterricht und Hausschuhe für Krippe und Kindergarten sind im großen Sortiment bei Rügers zu finden. Neben Gummistiefeln, die in Europa handgefertigt werden, gibt es auch Hausschuhe der Marke Orangenkinder die aus pflanzlich gegerbten und chromfreien Leder in Deutschland ebenfalls handgefertigt werden. Das Angebot wird abgerundet mit Socken, Mützen, Sonnenbrillen und und Rucksäcken.

Mehr zum Thema „Open Sporty Sunday“ Schwetzingen hat ein närrisches Sportangebot Mehr erfahren Leserbrief Kompliment zur Ausgabe Mehr erfahren

Die Füße der Kinder werden mit dem speziellen WMS-System vermessen, bei dem nicht nur die Länge, sondern auch die Breite des Fußes entscheidend ist, denn nur so kann der richtige Schuh gefunden werden. Anhand eines Farbsystems ist so schnell erkennbar zu welchem Schuh die Eltern greifen sollten – schmal, mittel, weit.

Eine Idee mit reiflicher Überlegung

Steffen Rüger, der Kaufmann im Einzelhandel gelernt hat, kennt sich in der Branche aus, weiß, worauf es ankommt. „Ich wollte mich schon immer selbstständig machen“, sagt Rüger, dass diese Idee in ihm reifte und mit der Elternzeit seiner Frau so richtig in Schwung kam. Auch wenn Bettina Rüger sich anfangs nicht sehr begeistert zeigte, da Selbstständigkeit mit vielen Risikofaktoren verbunden ist, entschied das Ehepaar dennoch, diesen Weg zu gehen. „Gerade mit Kind hat es aber auch Vorteile“, sagt Bettina Rüger, Mutter der fast zweijährigen gemeinsamen Tochter Zoe.

Und so hat das sympathische Paar es sich zum Ziel gemacht, nicht nur Schwetzingen mit diesem Angebot zu bereichern, sondern vor allem Eltern und Kindern einen glücklichen Start in die so wichtigen ersten Jahre zu ermöglichen. vas