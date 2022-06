Einfach zu heiß

Der Schlosserlebnistag, zu dem der Verein „Schlösser, Burgen und Gärten Baden-Württemberg“ regelmäßig am dritten Sonntag im Juni einlädt, fiel in Schwetzingen am Sonntag den heißen Temperaturen zum Opfer. Die Veranstaltung „Landschaftsmusik“ des Nationaltheaters Mannheim mit Kammermusik an unterschiedlichen Orten des Schlossgartens wurde kurzfristig abgesagt.

„Aufgrund der Hitzewarnung wird die Veranstaltung verschoben und findet heute nicht statt“, hatten Nationaltheater und Schlossverwaltung in einer entsprechenden Pressemitteilung kurz nach 12 Uhr mitgeteilt. Einen Ersatztermin für die Veranstaltung könnten Interessierte in einigen Tagen der Homepage des Schlosses Schwetzingen als auch auf der Seite des Mannheimer Nationaltheaters entnehmen.

Auch die beiden geplanten Sonderführungen „Die Bauleidenschaft der Wittelsbacher“ und „Es grünt so grün“ mit den besonderen Sehenswürdigkeiten der kurfürstlichen Sommerresidenz konnten aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen nicht wie geplant stattfinden.

Am frühen Sonntagnachmittag verloren sich nur ganz wenige Besucher in der weitläufigen Anlage. Für Schlossführungen lagen ebenso keine Anmeldungen vor, heißt es vonseiten der Verantwortlichen. Das Nationaltheater Mannheim werde rechtzeitig einen Ersatztermin für den ausgefallenen Konzertparcours bekanntgeben.

Noch bis Montag, 10. Oktober, ist die Ausstellung „Chapungu – Stories in Stone“ in einem Teil des Schlossgartens zu sehen. Die Jubiläumsausstellung in der Orangerie zum 50-jährigen Bestehen des Kunstvereins Schwetzingen kann noch bis Sonntag, 24. Juli, immer mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr, besucht werden. vw