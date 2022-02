Einflussreich und unbekannt: Auf den Spuren Schwitters

Der Gesprächskreis „Literarisches Café“ ist ein Treffpunkt der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen für alle, die sich für Literatur interessieren, die Lust am Lesen haben, nach der Lektüre eines Buches Fragen haben und gern mit anderen über Literatur diskutieren wollen. Dieses Semester wird Ulrike Draesner „Schwitters“ gelesen.

Kurt Schwitters (1887 – 1948) gehört zu den einflussreichsten und gleichzeitig unbekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Vielleicht war er zu vielseitig (Dichter, Maler, Werbegraphiker und vieles mehr) und daher schwer einzuordnen. Umso mutiger ist der Versuch Ulrike Draesners zu werten, sich Schwitters in einer Mischung aus Roman und Biographie zu nähern. Ulrike Draesner (*1962) folgt Schwitters nach England, wohin er als „entarteter“ Künstler vor dem NS-Regime fliehen musste. Was dies für ihn, seine Umgebung und seine Kunst bedeutete, wie es ihn und sein Werk veränderte, versucht sie in einer Mischung aus Fakten und Fiktion zu ergründen. Der Kurs ist sechsmal freitags, 18.30 bis 20 Uhr und startet am 25. Februar. Anmeldung: 06202/2 09 50. vhs

