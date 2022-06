Einfühlsames für die Seele

Die international gefragte und in Schwetzingen lebende Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja hat sich zur Aufgabe gemacht, durch die klassische Musik die Herzen der Zuhörer zu erreichen und die Seele in harmonischen Einklang zu bringen. So war es auch beim Konzert im Palais Hirsch in Schwetzingen. Die Musikerin mit den einfühlsamen Fingern lud zu einer schönen Reise in die Welt der Glückseligkeit und der Harmonie ein.

Meisterhaft und tiefgründig interpretierte Tatjana Worm-Sawosskaja Klavierwerke von Mozart, van Beethoven, Chopin, Liszt und Rachmaninow und schuf unvergessliche Momente emotionaler Höhenflüge. „Ihr Klavierspiel ist faszinierend und großartig zugleich. Es ist augenscheinlich, wie sie sich beim Spielen der Musik hingibt und mit dem Klavierstück quasi verschmilzt“, wiederholt gerne die bekannte Buchautorin Petra Nabinger.

Tatjana Worm-Sawosskaja vermittelt ihr Wissen an junge Talente. Deren Können lässt sich am Sonntag, 10. Juni, um 17 Uhr im Palais Hirsch beim Schülerkonzert des Schwetzinger Klavierstudios für begabte Kinder und Jugendliche bestaunen. Die Teilnehmenden zwischen sechs und 17 Jahren, einige davon sind bereits erfolgreiche Preisträger bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben, präsentieren Werke aus Barock, Klassik, Romantik sowie eigene Kompositionen. Eintritt: 20 Euro, Kinder, Jugendliche und Studenten 10 Euro.

Das nächste Klavierrecital mit Tatjana Worm-Sawosskaja im Palais Hirsch findet am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr statt. Kartenreservierung für genannte Veranstaltungen sind unter der E-Mail t.worm-sawosskaja@web.de oder telefonisch 0172/50 74 39 möglich. kaba/zg