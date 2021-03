Schwetzingen. Der Shoppingtag bei Möbel Höffner war seit einer Woche geplant. Eigentlich hätte dieser unter „normalen“ Voraussetzungen – nämlich bei regulär geöffnetem Einzelhandel – stattfinden sollen: Hingehen wann man möchte, in Ruhe schauen und beraten lassen, in den Regalen der Abteilungen stöbern, so lange man will. So wie vor Pandemiezeiten eben. Nur jetzt halt mit FFP2-Maske, Abstand und – weil ich es mir für mich selbst so angewöhnt habe – mit Einmalhandschuhen rein aus hygienischen Gründen. Doch dann überschlugen sich bekanntlich die Ereignisse und die Läden in Schwetzingen und Umgebung mussten aufgrund der auf über 50 gestiegenen 7-Tage-Inzidenz nach kurzer Öffnungsphase wieder schließen und sich erneut auf Shopping mit Terminvergabe einstellen. Auch Möbel Höffner im Schwetzinger Norden. Doch vorgenommen ist vorgenommen – also wird „click & meet“ probiert.

AdUnit urban-intext1

Und das funktioniert wie bei anderen Händlern in Schwetzingen hervorragend. Auf der Internetstartseite www.hoeffner.de prangt direkt das Banner „click & meet: Wir haben geöffnet“ und der Kunde wird per Button zur Terminvergabe geleitet. Hier kann man sich aussuchen, ob man einen Besuchstermin im Möbelhaus vereinbaren möchte oder eine Küchenberatung. Letztere ist übrigens auch zu Hause möglich. Dann sucht man sich die Filiale aus, wählt die Anzahl der Besucher, die mitkommen, wählt im nächsten Schritt Tag sowie Zeitfenster aus und gibt seine Adressdaten ein. Per E-Mail erhält man schließlich die Bestätigung. In der befindet sich eine Ziffern- und Buchstabenfolge. Dieser Code wird am Eingang abgefragt.

Man wird nicht „rausgeworfen“

Auf dem Gelände vom Möbel Höffner – auch auf dem Parkplatz – besteht Maskenpflicht. © Bauroth

Am Wunschtag, kurz vor dem gebuchten Termin, am Parkplatz bei Möbel Höffner: Es stehen etliche Autos da, darunter Mannheimer, Karlsruher und Heilbronner Kennzeichen. Auf dem gesamten Areal – also auch auf dem Parkplatz – besteht Maskenpflicht. Einige Kunden, die sich in Richtung Haupteingang begeben, haben dieses große rote Schild an der Einfahrt vermutlich übersehen und setzen erst kurz vor dem mit Willkommensfahnen geschmückten Zugang die Mund-Nase-Bedeckung auf.

Mehr zum Thema Einzelhandel Dürfen weitere Läden in Schwetzingen ab Montag öffnen? Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Klimaschutz Für alten Kühlschrank gibt’s Geld Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Musikherbst Künstler sagen fürs Frühjahr zu Mehr erfahren

Der Eingangsbereich ist unterteilt: Die linke Wegführung ist für Besucher, die sich online einen Termin gesichert haben. Rechts gehen diejenigen hinein, die sich nicht im Internet registriert haben oder konnten, weil sie zum Beispiel gar nicht web-affin sind. Auf dem Boden sind schwarze Streifen, die Wartende an den Mindestabstand erinnern.

AdUnit urban-intext2

Es gibt an diesem Mittwochmittag keine Warteschlangen. Vier Terminals – zwei für registrierte Kunden, zwei für noch nicht registrierte – sind vorhanden. Ein freundlicher Mitarbeiter mit Maske fragt den Code ab, den ich per E-Mail erhalten habe. „Viel Spaß“, wünscht er mir beim Shopping. Ich frage, was passiert, wenn ich das 30-minütige Zeitfenster, welches bei der Vorabterminvergabe vorgegeben ist, nicht einhalte, ob ich dann „rausgeworfen“ werde. Der Mann lacht: „Nein, nein, keine Sorge. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen.“

Puh, das nimmt mir den Stress: Denn bei dieser riesigen Auswahl das gewünschte Möbelstück in 30 Minuten auszusuchen, maßgenau zusammenstellen lassen und dann noch im Dekorbereich zu stöbern – das wäre selbst für eine Einkaufsbegeisterte wie mich eine Herausforderung.

„Fahren auf Sicht“

AdUnit urban-intext3

In dem 37 500 Quadratmeter großen Möbelhaus sind einige Kunden unterwegs, doch es gibt an diesem Mittwochmittag ausreichend Bewegungsspielraum, sodass man sich nicht zu nah kommt beziehungsweise aus dem Weg gehen kann. An Schlüsselpunkten wie dem Eingang, am Servicepunkt, auf den Rolltreppen, in etwas engeren Bereichen wie bei den Dekoartikeln oder den Gardinen sowie den Kassen ist der gesunde Menschenverstand gefragt und gegenseitige Rücksichtnahme: Abstand halten und einfach auch mal etwas Geduld mitbringen, dann funktioniert das Einkaufen in Corona-Zeiten wunderbar und macht Spaß wie sonst auch. Das gilt übrigens nicht nur für Möbelhäuser. Selbst auf die Toilettennutzung muss man während seines Einkaufs nicht verzichten. Hierfür gibt es im Kassenbereich einen entsprechenden Leitweg.

AdUnit urban-intext4

Eine Beratung funktioniert ebenfalls wunderbar – mit Abstand und Maske. Kommt es schließlich zur genauen Kalkulation etwa im Wohnmobiliarbereich, sitzen Kunden und Verkaufsexperte durch ein Plexiglas getrennt an einem Tisch.

Thomas Huck, Hausleiter von Möbel Höffner in Schwetzingen, hat mit seinem rund 170-köpfigen Team alles getan, um das Einkaufserlebnis so unbeschwert wie möglich in diesen Zeiten zu machen. Planerisch ist und bleibt das Agieren eine Herausforderung: „Wir fahren derzeit nur auf Sicht“, sagt Huck auf Nachfrage. Schnelles und flexibles Reagieren stünde auf der Tagesordnung. Denn auch an so einem Möbelriesen geht eine Pandemie nicht spurlos vorbei. Auch hier gab es für die meisten Bereiche Kurzarbeit – bis auf Logistik, Kundenberater, Auszubildende und Führungsebene. Das Unternehmen Möbel Höffner stockte das Kurzarbeitergeld jedoch um 25 Prozent aus eigener Tasche auf. Das Kinderland ist und bleibt bis auf Weiteres außer Betrieb. Viele Besucher vermissen zudem die Gastronomie in dem Möbelhaus, denn auch diese muss geschlossen bleiben.

Und wie sieht es finanziell aus? Gerade die Monate Januar und Februar sind normalerweise die umsatzstärksten. Hausleiter Huck beziffert daher den Umsatzverlust für diesen Zeitraum bereits jetzt auf 90 bis 95 Prozent. Dies aufzuholen werde kaum möglich sein, zumal die Situation weiter ungewiss bleibe und die Mitarbeitenden immer wieder vor Herausforderungen stellt.

Quadratmeterzahl verdoppelt

Als „click & collect“ möglich wurde, schuf Möbel Höffner dafür die entsprechenden Voraussetzungen, erzählt Huck. Dabei wurden die Schwetzinger vor eine besondere Herausforderung gestellt. Denn das Land Baden-Württemberg ließ eine Abholung nur mit Termin zu, bei allen anderen Möbel-Höffner-Häusern im Land war dies nicht notwendig. Hierfür mussten Huck und sein Team entsprechende Voraussetzungen schaffen. Parallel wurde das Küchenberater-Team aufgestockt, sodass während der Schließphasen vier statt vorher ein Berater zur Verfügung standen, die bei den Kunden zu Hause die Einrichtung ganz nach deren Wunsch planen. Über ein besonderes Programm können Küchen auch online entworfen werden – der Berater teilt seinen Computerbildschirm dann mit den Kunden, die zu Hause am PC sitzen.

Und nun „click & meet“: Auch hier hat das Möbelhaus schnell reagiert. „Wir haben von den Erfahrungen anderer Häuser profitiert, die das Einkaufen mit Terminvergabe schon vorher nutzen mussten“, verdeutlicht Huck in Bezug auf das Online-Registrierungssystem. Er selbst sieht per App auf seinem Smartphone, wie viele Kunden sich gerade im Haus aufhalten und das in Echtzeit.

So kann er schnell reagieren, wenn es auf die zulässige Höchstzahl zugeht. Die läge übrigens bei den aktuellen Landesvorgaben bei über 1800 Kunden (Geschäfte über 800 Quadratmeter müssen pro Besucher 20 Quadratmeter berechnen). Möbel Höffner hat sich jedoch zum Schutz der Kunden eine doppelt so große Quadratmeterzahl auferlegt, nämlich 40 Quadratmeter pro Gast. Das hieße: maximal knapp über 900 Kunden in dem Haus.

Eine Zahl, die zumindest unter der Woche bislang nicht erreicht wurde, wie Huck bestätigt. Allerdings rechnet er – auch aufgrund der Personalkauftage mit derzeit 39 Prozent Rabatt – mit einem starken Samstag. Dann könnte es durchaus auch mal zu Wartezeiten am Einlass kommen.