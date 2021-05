Einkaufen ohne Termin ab Montag

Region. Die konstant niedrige Inzidenz unter 50 erlaubt im Rhein-Neckar-Kreis ab Sonntag, 30. Mai, weitere Lockerungen bei den Corona-Regelungen. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Samstag – und somit an fünf aufeinanderfolgenden Tagen – unter 50 bleibt. Dann kann noch am selben Tag vom Gesundheitsamt auf www.rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen die Mitteilung erfolgen, dass ab Sonntag im gesamten Landkreis folgende neuen Regelungen gelten.

Treffen: Im privaten und öffentlichen Raum können bis zu zehn Personen aus drei Haushalten zusammenkommen. Kinder bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt. Vollständig geimpfte und genesene Personen zählen ebenfalls nicht zur Gesamtpersonenzahl.

Einkaufen: Dies ist ohne vorherige Terminvereinbarung oder Nachweis eines negativen Corona-Tests, eine Impfung oder Genesung möglich. Es gilt aber eine Maskenpflicht in und vor den Geschäften und eine begrenzte Kundenzahl, die sich nach der Größe der Verkaufsfläche richtet.

Freizeit: Außerdem gibt es Lockerungen bei Bibliotheken, Archiven, Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten. Besucher sollten sich vorab auf den Internetseiten der Einrichtungen dazu erkundigen.

Gastronomiebetriebe: Gaststätten dürfen weiterhin innen und außen zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. Hotels und Beherbergungsbetriebe –auch Ferienwohnungen – dürfen auch aufmachen. Betriebskantinen sowie Mensen an Universitäten und Hochschulen ebenso.

Kultur: Theater-, Opern- und Konzertaufführungen sowie Filmvorführungen sind im Freien gestattet. Ebenso Spitzen- oder Profisportveranstaltungen im Freien. Öffnung von Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen für kleine Gruppen, auch kleinere Freizeiteinrichtungen im Freien wie Minigolfanlagen oder Bootsverleih dürfen betrieben werden. Die Öffnung von Sportanlagen für den kontaktarmen Freizeit- und Amateursport im Freien für kleine Gruppen ist möglich und Freibäder können den Betrieb aufnehmen.

Maskenpflicht: Für alle Einrichtungen gilt Maskenpflicht, die Pflicht zur Kontaktdatenerhebung sowie die Einhaltung der Abstandsregeln. In allen Einrichtungen gibt es Obergrenzen der Teilnehmerzahl (Personen- oder Flächenbegrenzung). Der Zutritt ist nur für Personen mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich.

Genesenenbescheinigung: In der Praxis erweist es sich als schwierig, mit der Bescheinigung eines Positivtests seinen Status als Genesener nachzuweisen. Deshalb schickt das Gesundheitsamt nun Genesenen automatisch auf die hinterlegte Mailadresse eine Bescheinigung. Die anderen bekommen sie per Post – notfalls sollte man beim Amt nachhaken. jüg