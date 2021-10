Einsatz für Freiheit und Aufklärung

„Rationalität und Mut sind die Leitgedanken, denen sich die Initiative Aufbruch 2016 von Anfang an verschrieben hat“, erklärte Dr. Gunter Zimmermann in der Laudatio auf Immanuel-Kant-Preisträger Professor Dr. Fritz Söllner, Unter dem Aspekt dieser Prinzipien verleihe man den Preis an Persönlichkeiten, die sich durch beide Tugenden besonders ausgezeichnet hätten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Söllner habe als Wirtschaftswissenschaftler das ökonomische Denken als einen Ansatz begriffen, der nicht allein einen bestimmten Gegenstandsbereich, sondern das ganze menschliche Verhalten erfasse. Jedes Handeln könne einer Kosten-Nutzen-Analyse unterworfen werden, indem die angestrebten Ziele und eingesetzten Mittel rational bewertet würden. Mut habe er dadurch gezeigt, dass er diese Methode auf die Migrationspolitik der Bundesregierung angewandt habe. Ohne Furcht habe er nachgewiesen, welche Gruppen der Gesellschaft von einer unkontrollierten Migration profitieren würden und welche Gruppen die Kosten zu tragen hätten.

In seiner Festrede widmete sich Fritz Söllner „der Krise als Mittel zur Macht“. Er erinnerte daran, dass seit dem Beginn der Kanzlerschaft Angela Merkels eine Krise der anderen Krise gefolgt sei. Die bekanntesten unter diesen Ereignissen seien die Euro-, die Flüchtlings-, die Klima- und als „krönender“ Abschluss die Corona-Krise gewesen, die an diesem Abend hautnah zu spüren sei.

Allein diese vier Krisen seien katastrophal für Wirtschaft und Gesellschaft der Bundesrepublik gewesen. So sei in der Corona-Krise der Finanzierungssaldo des Staates regelrecht explodiert. Daran sei bereits die nächste Krise zu erkennen, die Geldentwertung, die allerdings vor allem durch die expansive Geldpolitik der EZB unvermeidlich geworden sei. Diese in diesem Kontext fünfte Krise, die in gewissem Sinne den End- und Höhepunkt der gesamten Entwicklung bilden werde, werde schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen, die gegenwärtig noch gar nicht abzusehen seien.

Der Umgang mit den krisenhaften Phänomenen weise ein Grundmuster auf: Erstens sei die Regierung in keinem Fall bestrebt gewesen, die tatsächlichen Ursachen ins Auge zu fassen und letzten Endes zu beseitigen. Zum Zweiten seien deswegen naturgemäß niemals die grundlegenden Probleme gelöst worden, vielmehr habe man sich einfach „durchgewurstelt“. Zum Dritten gingen die problematischen Zustände daher einfach weiter, sodass sich eine Krise auf die nächste türme.

Dieser permanente Misserfolg interessiere den Ökonomen, weil er sich notwendigerweise die Frage stelle, wer von dieser ineffizienten und unwirtschaftlichen Strategie eigentlich profitiere. Die Antwort ergebe sich aus den „Nebenwirkungen“, die sich als die wirklichen Ziele dieses vordergründig irrationalen Handelns erweisen würden: eine zunehmende Zentralisierung auf europäischer Ebene und eine immer mehr um sich greifende Regulierungswut beziehungsweise Bürokratisierung. Die Grundrechte der Bürger müssten eben dem „großen Ziel“ untergeordnet werden, „koste es, was es wolle“.

Die Nutznießer einer verfehlten und irregehenden Strategie seien demnach diejenigen in Politik und Gesellschaft, die das Aufgehen der demokratischen Nationalstaaten in einem undemokratischen, bürokratisch-dirigistischen europäischen Einheitsstaat anstrebten. Dies gehe jedoch zu Lasten der Bürger, deren Freiheit und Rechte immer mehr beschnitten würden. zg