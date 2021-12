Einwohnerzahl verändert sich kaum

Wenn der städtische Haushalt aufgestellt wird, sind dort auch immer viele Informationen zu finden – unter anderem die Einwohnerzahl. So steht dort, dass Schwetzingen am 30. Juni dieses Jahres 21 560 Einwohner hatte – und damit nur marginal weniger als vor einem Jahr, als es 21 592 waren. Die Bevölkerungszahl hat sich in den vergangenen sieben Jahren kaum verändert. Die niedrigste Zahl war 2013 mit 21148. Der Höchstwert war 22 835 im Jahr 2003. Zum erstem Mal über 22 000 Einwohner hatte die Stadt 1997, zum letzten Mal 2008 mit 22 080.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 20 000-Einwohner-Marke wurde erstmals 1992 geknackt (20 306). Dadurch wurde Schwetzingen damals zur Großen Kreisstadt ernannt. 1988 waren es noch 18071. Im historischen Rückblick sind die Zahlen von 1726 (426 Einwohner), 1800 (2087), 1900 (6400), 1939 (10 983), 1950 (14 068), 1961 (14 992) und 1970 (16 508) aufgeführt. ali