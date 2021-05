Eisheilige könnten nach Muttertag für tiefe Temperaturen sorgen

Region. „Eisheilige“ nennt man die Tage vom 11. bis zum 15. Mai. An diesen fünf Tagen kann es mitten im Frühling noch einmal richtig frostig werden. Das liegt an der kalten Luft, die im Mai manchmal aus den Polargebieten in Schüben zu uns herübergeweht wird. Doch finden die kalten Tage nicht nur an den „Eisheiligen“ statt – manchmal treten sie auch früher oder später auf. Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline, erklärt: „Erst mal geht es an diesem Wochenende mit den Temperaturen steil bergauf. Passend zum Muttertag am Sonntag wird es mit 25 bis rund 30 Grad sommerlich warm. Doch dies ist nur ein Intermezzo: Nächste Woche rauschen die Temperaturen pünktlich zu den Eisheiligen erneut in den Keller. Am längsten warm bleibt es noch im Südosten. Ganz so kalt wie zuletzt wird es aber wohl nicht mehr und auch Nachtfröste sind derzeit eher unwahrscheinlich.“



Doch wer oder was sind eigentlich die „Eisheiligen“ und warum haben sie den Ruf, uns kaltes und frostiges Wetter zu bringen? Die Eisheiligen wurden nach fünf Heiligen der katholischen Kirche benannt: Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia. Mit Kälte haben diese Heiligen aber nichts zu tun – ihre Gedenktage lagen bis zur Gregorianischen Kalenderreform im 16. Jahrhundert nur rein zufällig genau auf den Tagen, an denen es im Mai häufig letzmalig richtig kalt wird.

