Die Polizei meldet Eisplatte fällt von LKW und schlägt in Windschutzscheibe ein

Ein 55-jähriger Mann ist am Montagvormittag in seinem Renault auf der A5 in Richtung Karlsruhe gefahren, als sich kurz vor dem Autobahnrasthof Hartwald-West eine Eisplatte vom Dach eines vor ihm fahrenden LKW löste.