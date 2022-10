Ekstase pur mit Depeche Reload in der Wollfabrik Schwetzingen

Von Svea Thüning

Lautstarker Jubel, textsicheres Mitsingen und intensives Tanzen füllen die Wollfabrik in Schwetzingen: Depeche Reload - Hessens erfolgreichste Tributeband im Jahr 2009 - ist wieder da und mit ihr die Hits von Depeche Mode (DM)!

„Wenn ich die Augen schließe, dann singt da Dave Gahan“, schwärmt Langzeit-Depeche-Mode-Fan Brigitte vom identischen Gesang. Hermann Rang ist der Sänger bei Depeche Reload und ähnelt dem Original nicht nur stimmlich. Er trägt die dunklen Haare kurz, nutzt Bühnenoutfits, wie sie auch Gahan trug (Weste auf nackter Haut), gestikuliert wie sein Vorbild und hin und wieder wird das Mikrofon durch die Luft geschwenkt. Selbst die Kajalstriche an den Augenlidern sitzen. 2007 wurde Depeche Reload gegründet und begeistert seitdem Zuhörer deutschlandweit. Klar: Es gibt etliche Tributeformationen, die Depeche Mode nachahmen. Für viele Gäste an diesem Abend in Schwetzingen reicht Depeche Reload jedoch ganz dicht an die britische Kultband heran, die nächstes Jahr wieder auf große Tournee geht.

Synthiepopklassiker wie „Strange Love“, „A Question of Time“, „Policy of Truth“ und „Stripped“ singen Damen wie Herren gleichermaßen im Publikum mit. Mitten im Titel „Behind the Wheel“ verstummt Rang und lässt das Auditorium übernehmen, was perfekt funktioniert. Schwetzingen hat sich schon in der Vergangenheit als DM-Fan-Hochburg bewiesen: Depeche Reload müssen nur die Bühne in der Spargelstadt betreten, schon läuft’s. Zuletzt vor der Pandemie im Jahr 2018.

Bereits vor Konzertbeginn ist die Aufregung und Erwartung der Besucher in der Wollfabrik zu spüren. „Das wird bestimmt super“, ist DM-Fan Gerhard sicher, der mit zwei Freunden gekommen ist. Depeche Mode sei einfach damals „ihre Zeit“ gewesen, bekräftigt er weiter. Die Bewunderung für die englische Band ist den ganzen Abend im Raum präsent, auch Wolfgang und seine Frau Manuela tragen sie mit. Mit Depeche-Mode-T-Shirt bekleidet erzählt er, dass es seine Lieblingsband sei und sie ihn an seine Jugend erinnere. Zum ersten Mal erleben die beiden Depeche Reload.

Auf der Bühne strotzen die Musiker vor Hingabe: Rang liefert eine perfekte Performance. Gleiches gilt für Sven Kuhl (Gitarre, Keyboard und Percussions), Marco Müller (Schlagzeug), Axel „Aji“ Imhoff und Marcus Kosch (Keyboard). Da tut eine kurze Verschnaufpause zwischendrin beiden Seiten gut, um dann noch mal in völlige Ekstase zu entgleiten - was für ein Abend! Nach fast drei Stunden wird Depeche Reload jubelnd verabschiedet - bis zum nächsten Mal!