Elefant aus Heidelberger Zoo zieht als Zuchtbulle nach Köln

Heidelberg. In der Elefanten-WG im Heidelberger Zoo steht ein Wechsel bevor. Wie der Tiergarten Heidelberg am Mittwoch mitteilte, zieht Elefant Tarak auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für Asiatische Elefanten in den Kölner Zoo, um dort als Zuchtbulle zu leben. Heidelberg darf sich dagegen auf einen Neuzugang aus Osnabrück, den fünfjährigen Minh-Tan freuen.

Insgesamt zwölf Jahre lebte Elefant Tarak nach Angaben des Tiergartens in Heidelberg. Als Elefantenkalb kam er 2010 in die damals neu gegründete Jungbullen-WG. Wer sich von Tarak verabschieden möchte, hat noch am kommenden Wochenende die Möglichkeit, ihn auf der Außenanlage zu beobachten. Die Zeit im Zoo Heidelberg ist für jeden Elefanten begrenzt. „Als erster Zoo in Deutschland hatte es sich der Zoo Heidelberg zur Aufgabe gemacht, eine Anlauf- und Ausbildungsstelle für junge Elefantenbullen zu bieten", so der Tiergarten Heidelberg laut Mitteilung.