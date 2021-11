Elisabeth und Nikolaus

Während der beiden Seniorennachmittage, die von der evangelischen Kirchengemeinde vor Weihnachten angeboten werden, stehen jeweils bekannte Persönlichkeiten im Vordergrund.

Am Montag, 29. November, um 15 Uhr dreht sich der Nachmittag beim Frauenkreis um Elisabeth von Thüringen. Die im 13. Jahrhundert in Ungarn geborene Prinzessin wurde später Landgräfin in Thüringen. Die katholische Heilige wird auch im Protestantismus als Vertreterin der tätigen Nächstenliebe verehrt.

Viele Krankenhäuser, Pflegeheime und andere soziale Einrichtungen tragen heute ihren Namen. Im Frauenkreis begeben sich die Besucherinnen am Montag, 29. November, auf ihre Spuren.

Für alle interessierten Senioren findet zudem am Montag, 6. Dezember, um 15 Uhr eine gemeinsame Adventsfeier statt. An diesem Tag liegt es auf der Hand, einige alte und neue Dinge über den Heiligen Nikolaus zu erfahren. Er ist einer der am meisten verehrten Heiligen der Christenheit. In der katholischen Kirche wird er häufig als „Nothelfer“ angerufen.

Beide Nachmittage finden im Lutherhaus statt. Es gilt die 2G-Regel sowie eine Maskenpflicht. zg