„Emotional und engagiert“

Es war auf den Tag genau zehn Jahre her, dass Robin Pitsch in den Gemeinderat eingezogen ist. So passte es vortrefflich, dass der SPD-Fraktionssprecher am Mittwochabend zu Beginn der öffentlichen Sitzung eine Auszeichnung des Gemeindetages für dieses Engagement erhielt. „Er ist ein Schwetzinger Bu, er kennt die Stadt wie kaum ein anderer“, meinte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl zu Beginn seiner Laudatio auf das vielfältig engagierte Ratsmitglied.

Schon früh habe er sich kommunalpolitisch engagiert und von 2006 bis 2008 habe er dem Jugendgemeinderat angehört, ehe er 2011 an den Ratstisch nachgerückt ist. Seitdem habe er nicht nur in vielen städtischen Gremien und Zweckverbänden mitgewirkt, seit 2015 führe er seine Fraktion auch als Vorsitzender an. „Wir brauchen Menschen, die bereit sind, sich einzubringen“, betonte Dr. Pöltl und verwies auch auf Pitschs Einsatz als Vorsitzender des Turnvereins. Dies alles erfordere viel persönlichen Einsatz.

„Er ist ein emotionaler und engagierter Kommunalpolitiker, der auch immer einen kritischen Blick auf das Große und Ganze hat“, meinte der OB auch im Hinblick auf das von Pitsch immer wieder thematisierte und nicht nur seiner Meinung nach oft ungerechte Verhältnis zwischen Bund, Land und Kommune. Gerade in den Bereich Bildung, Kultur und Soziales bringe der 35-Jährige als Lehrer viel berufliches Know-how und dementsprechend noch mehr Engagement und Leidenschaft ein.

„Er ist eine Bereicherung für dieses Gremium“, meinte Pöltl zusammenfassend, was auch der Applaus von de Mitstreitern am Ratstisch unterstrich. ali

