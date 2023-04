Endlich erholsam schlafen

Wer lag nicht schon mal nachts wach, weil der Partner sprichwörtlich im Schlaf einen halben Wald abgesägt hat? Schnarchen ist eine Volkskrankheit, die uns lebensnotwendigen Schlaf rauben kann. Durch gezielte Muskelübungen kann man dem aber entgegenwirken. Abhilfe und Entlastung für Betroffene und deren Angehörige schaffen, damit das neue Jahrzehnt ein erholsames wird.

„Das hört sich wie ein Traum an. Gibt es das wirklich? Eine Therapieform dank der das Schnarchen zukünftig der Vergangenheit angehört?“ Ja, es gibt sie. Und sie ist alles andere als ein Traum. Es handelt sich um die sogenannte nonron®- Methode – eine logopädische Therapieform, die es schafft, das Schnarchen und die Schlafapnoe dauerhaft zu beseitigen. Martina Fichtner vom Logopädie Zentrum Schwetzingen erklärt: „Das Prinzip der nonron®- Methode, von Celine Westphal-Ebner begründet, beruht auf der Stärkung und Straffung der Muskulatur im Mund-Rachen-Bereich, sodass keine pathologische Berührung der einzelnen Bereiche mehr möglich ist. Sobald sich die Strukturen im oralen Trakt nicht mehr berühren, ist auch ein Schnarchgeräusch oder sogar ein Atemaussetzer nahezu unmöglich.“

Mehr Männer als Frauen betroffen

Wie kommt es überhaupt zum Phänomen Schnarchen? Im Schlaf entspannt sich der ganze Körper, auch die Strukturen im Mund, Hals- und Rachenraum. Ist diese Muskulatur jedoch zu schwach oder liegen die Strukturen zu eng aneinander, entsteht durch die flatterhafte Bewegungen der Schleimhäute das Geräusch, das den Schlaf raubt. Die Leidtragenden sind zum einen genervte Partner. Vor allem sind es aber die Betroffenen selbst, für die das Schnarchen irgendwann zur Qual wird. Atemaussetzer als mögliche Folge Müdigkeit und Konzentrationsstörungen, Schmerzen, häufigere Erkältungen und zu trockene Schleimhäute mit Reizhusten sind nur ein Teil der möglichen Probleme. Eine Steigerung ist die sogenannte Schlafapnoe. Tritt sie auf, sind die Atemwege der Betroffenen so eng, dass zum Teil gar keine Luft mehr durchströmen kann und somit Atemaussetzer die Folge sind. Das Gehirn bekommt dadurch mehrmals in der Nacht nicht ausreichend Sauerstoff. Die dadurch entstehenden Symptome sind teilweise so einschneidend, dass es der betroffenen Person schwer fällt, den Alltag normal zu durchleben und sie sogar berufsunfähig werden kann. Die Anzahl der Schnarchenden liegt bei unter 20-Jährigen bei weniger als zehn Prozent. Ab dem 65. Lebensjahr steigt der Anteil Betroffener jedoch auf 40 bis 50 Prozent an. An einer Schlafapnoe leiden zwei bis drei Prozent der Erwachsenen, wobei mehr Männer als Frauen betroffen sind.

Einen Lichtblick stellt die nonron®-Methode dar, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz und von den Schnarch-Fachtherapeuten des Logopädie-Zentrums angewandt wird. „Es ist nachvollziehbar und doch erstaunlich, dass viele Patienten uns sagen, dass sie noch nie von der Methode gehört haben“, berichtet Fichtner. Dank dieser, die in Schwetzingen zur Anwendung kommt, seien bereits viele Patienten ihr Schnarchen losgeworden. red/pr

Kontakt: Logopädie Zentrum Martina Fichtner, Marstallstraße 9, 68161 Schwetzingen, Telefon 06202/92 44 22, www.logopaediezentrum.de