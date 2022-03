Endlich geht wieder was ab

Endlich geht wieder etwas in der Innenstadt. Schon die Aktion „Schwetzingen blüht auf“ war ja sehr erfolgreich, Ladenbesitzer und Kunden zeigten sich erfreut über die Aktionen. Und bald dürfte auch in Schwetzingen die Maskenpflicht in den Geschäften fallen, wenn man den Ankündigungen von Ministerpräsident Kretschmann glauben schenken will. Das könnte dann schon am Sonntag, 3. April, der Fall sein, wenn in Stuttgart keine anderen Beschlüsse mehr gefällt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und an diesem Tag lädt das Schwetzinger Stadtmarketing zum verkaufsoffenen Sonntag ein und überrascht seine Gäste mit vielen verschiedenen Aktionen. Die Besucher erleben Livemusik am Lutherhaus und „Pitches“ leckere Cocktails! Neben kostenlosem Parken in der Innenstadt sorgt ein großes Kinderprogramm auf den Kleinen Planken für Unterhaltung.

Ein weiteres Highlight: Beim Einkauf in den teilnehmenden Geschäften der SMS-Mitglieder erhalten alle Kunden einen Geschenkgutschein, der beim Blumenatelier gegen einen frisch gebunden Kirschblütenzweig eingetauscht werden kann (solange der Vorrat reicht). Darüber hinaus möchte auch das Stadtmarketing selbst im Rahmen des Kirschblütensonntags einen Beitrag zur Ukraine - Hilfe leisten. Mit einer Ostereier-Spendenaktion für die Kinder in der Ukraine und dem Live-Schnitzens eines Friedensengels aus einem Baumstamm ab 18 Uhr möchte der Verein ein Zeichen setzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geschäftsführer Oliver Engert fordert zum Mitmachen auf: „Kommt vorbei, kauft lokal ein und genießt einen entspannten und atmosphärischen Sonntag in der Schwetzinger Innenstadt.“

Und auch die nächsten Events in der Spargelstadt stehen schon fest: Denn am Samstag, 23. April, gibt’s um 14 Uhr den offiziellen Spargelanstich auf dem Hof Spilger im Allmendsand 5. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl läutet damit die Schwetzinger Erntesaison 2022 ein. Als Ehrengast wird Sternekoch Benjamin Peifer vom Restaurant „The Izakaya“ in der Weinpatenstadt Wachenheim in Schwetzingen erwartet. Natürlich sind da dieses Jahr auch wieder Gäste herzlich willkommen.

Mit dem Spargelsamstag am 7. Mai in der Innenstadt, der von 10 Uhr früh bis Mitternacht gefeiert wird, steht das Highlight fest. Ein rauschendes Fest soll die Pandemie vergessen lassen: Dabei stehen Genuss, Kultur, Mitmachen, Einkaufen und Beisammensein im Mittelpunkt. Zahlreiche Stände und die lokale Gastronomie bieten Gaumenfreuden. Die Geschäfte haben an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Auf den Kleinen Planken steht eine Bühne mit Musikprogramm. zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3