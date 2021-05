Endlich wieder Live-Musik

„Auf das, was da noch kommt“ – der Ohrwurm von Max Giesinger und Lotte passte perfekt zu der aktuellen Situation und zu dem ersten kleinen Live-Konzert seit vielen Monaten auf dem Schlossplatz. Der Schwetzinger Musiker Athi Sananikone gab am Freitagabend mit seiner Session im Außenbereich des Cafés „Walzwerk“ bei erstmals angenehmen Temperaturen den Startschuss auf das, was in diesem Sommer noch kommen mag. Die Gäste auf dem gesamten Platz genossen nicht nur ihr lange vermisstes frisch gezapftes Bier oder den Duft eines Riesling-schorles.

Athi setzte dem Abend noch die musikalische Krone mit seinem Wunschkonzert auf – bis zum derzeit vorgeschriebenen Gastronomie-Zapfenstreich um 21 Uhr: Aber wie heißt es im Giesinger-Song: „Auf das, was da noch kommt. Auf Euphorie und alles Leichte. Hoff’, das wird lange noch so bleiben für uns.“ ali